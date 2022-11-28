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الإثنين، 28-11-2022 11:48 ص

نجوم الفن العربي يعبرون عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي

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الوكيل الإخباري-بعد فوز المنتخب المغربي على بلجيكا في مباراة ملحمية بهدفين نظيفين ، اسعدت قلوب كل العرب ، تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع هذا الفوز الكبير منهم الفنانة احلام وسعد لمجرد والشاب خالد وسميرة سعيد ونانسي عجرم ويارا .

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة يرتدي زي المنتخب المغربي وعلق مهنئاً المنتخب بالفوز :" مبروك اسود الاطلس ، فرحة كبيرة يعجز اللسان عن وصفها .. الله يفرحكم  " 

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وشارك الفنان " الشاب خالد " مقطع فيديو يظهر مع فرسه وسط اجواء احتفالية بفوز منتخب بلاده وعلق قائلاً :" أحر التهاني للشعب المغربي على هذا الانتصار التاريخي في المونديال الذي استحقته  "

 


وقدمت الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنية للشعب المغربي عبر حسابها الخاص في " انستجرام " اهداء للمنتخب على هذا الفوز وكتبت :"  المغرب تاريخو باين .. وراسو دايما مرفوع ..دايما حاضر وكاين .. ومايعرف غير الفوز "

 

 

 

 


وشاركت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي صورة لاعبي المنتخب المغربي ساجدين في ارض الملعب بعد الفوز العظيم الذي حققوه وكتبت :" أسود الأطلس الف الف الف مبروووووووك شرفتونا الف مبروك لشعب المغرب الحبيب "


 

واشادت الفنانة نانسي عجرم  بأداء المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بتغريدة عبر حسابها الخاص في " تويتر  و هنأت المنتخب المغربي بالفوز  قائلة :"المنتخبات العربية بالمونديال بتكبّر القلب .. ألف ألف ألف مبروك للمغرب "

 

 

 

 




 

 


 

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