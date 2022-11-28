نجوم الفن العربي يعبرون عن فرحتهم بفوز المنتخب المغربي

الوكيل الإخباري-بعد فوز المنتخب المغربي على بلجيكا في مباراة ملحمية بهدفين نظيفين ، اسعدت قلوب كل العرب ، تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع هذا الفوز الكبير منهم الفنانة احلام وسعد لمجرد والشاب خالد وسميرة سعيد ونانسي عجرم ويارا .



نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة يرتدي زي المنتخب المغربي وعلق مهنئاً المنتخب بالفوز :" مبروك اسود الاطلس ، فرحة كبيرة يعجز اللسان عن وصفها .. الله يفرحكم "





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وشارك الفنان " الشاب خالد " مقطع فيديو يظهر مع فرسه وسط اجواء احتفالية بفوز منتخب بلاده وعلق قائلاً :" أحر التهاني للشعب المغربي على هذا الانتصار التاريخي في المونديال الذي استحقته "

وقدمت الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنية للشعب المغربي عبر حسابها الخاص في " انستجرام " اهداء للمنتخب على هذا الفوز وكتبت :" المغرب تاريخو باين .. وراسو دايما مرفوع ..دايما حاضر وكاين .. ومايعرف غير الفوز "



وشاركت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي صورة لاعبي المنتخب المغربي ساجدين في ارض الملعب بعد الفوز العظيم الذي حققوه وكتبت :" أسود الأطلس الف الف الف مبروووووووك شرفتونا الف مبروك لشعب المغرب الحبيب "





واشادت الفنانة نانسي عجرم بأداء المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بتغريدة عبر حسابها الخاص في " تويتر و هنأت المنتخب المغربي بالفوز قائلة :"المنتخبات العربية بالمونديال بتكبّر القلب .. ألف ألف ألف مبروك للمغرب "

المنتخبات العربية بالمونديال بتكبّر القلب!!

ألف ألف ألف مبروك للمغرب🇲🇦 🥳🎊❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 27, 2022

والفنانة يارا تفاعلت بفوز المنتخب المغربي بكلمات :" مبرووووووووك عليكم يا الأسووووووود المغرب فخررررر يا شباااااب ماشاءالله عليكم حظ أوفر #بلجيكا#المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر2022"