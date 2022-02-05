نجوم الفن في عزاء والدة محمد جمعة - صور

الوكيل الإخباري - أقام الفنان محمد جمعة مساء أمس (الجمعة) عزاء والدته التي رحلت منذ أربعة أيام، وذلك في مسجد الحاميدة الشاذلية، بمنطقة المهندسين، حيث حرص العديد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لجمعة، ومؤازرته على تلك الفاجعة.





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وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد عز ودنيا عبد العزيز والمنتج هشام عبد الخالق وياسمين جمال، وحسام فارس وياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح وعمرو القاضي، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي وطارق لطفي وأحمد فتحي ومحمد لطفي وأحمد زاهر.





وظهر الفنان الكبير فتوح أحمد بجانب محمد جمعة، لتلقي العزاء من الوافدين من أصدقاء جمعة وأفراد أسرته.





















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