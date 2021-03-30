نجوم الفن يواسون جومانا مراد بعد وفاة طفلتها

الوكيل الاخباري - قدم عدد من نجوم الفن، التعازي للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها، والتي وافتها المنية مساء أمس بعد أزمة صحية تعرضت لها منذ فترة.

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كتبت الفنانة كندة علوش مواسية جومانا في فقد ابنتها قائلة: "يا حبيبتي.. يا حبيبتي الله يرحمها ويصبر قلبك ويعوضك ويخليلك ولادك ويحميهم".



وكتبت درة: "الله يرحمها يا حبيبة قلبي ويصبر قلبك إنتي وربيع.. هي شفيعتكم في الجنّة ملاك جميل يا حبيبتي".



وكتب لها أحمد رزق: "ربنا يرحمها ويجعلها شفيعكم يوم القيامة ويصبركم".



وكتبت روجينا، قائلة: "البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبر قلبك ياحبيبتي وقلب ربيع"، فيما قالت الفنانة نور: "الله يرحمها الله يرحمها ويصبر قلبك".



وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين: "حبيبتي قلبي عندك الله يصبركم شيء حقيقي صعب ربنا يقويكي ويجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناتك إن شاء الله ملاك انتقلت إلى رحمة ربها تكون شفيعة لكم يوم القيامة الله يصبرك ويربط على قلبك".



وقدم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، التعازي لجومانا مراد عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "الصديقة الغالية والأخت العزيزة جومانا مراد، أعلم تماماً في مثل هذا الموقف عجز أي كلام على المواساة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى.. لله ما أخذ.. ربنا يصبر قلبك، ويكفيكي أن لك ملاكا في الجنة، دعواتي لك ولوالدها بالصبر والاحتساب".



وقالت الفنانة بشرى: "أصدقائي الأعزاء أهل الكرم والمحبة والواجب، السيدة جومانا مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو، قلبي يعتصره الألم لفقدانكم ابنتكم الغالية الطفلة ديانا، وأتمنى من الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وقوة الإيمان، واللهم اجعلها شفيعاً لكما يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك كلام يعبر عن مدى الحزن والأسى الذي نشعر به أنا وأسرتي بهذا الخبر الحزين".



فيما نعتها المطربة كارول سماحة، وقالت عبر حسابها على تويتر: "حبيبتي جومانا، خبر صادم ومؤلم، ما بعرف لاقي كلمة تعزيكي بحجم الحزن اللي بقلبك، بس الله كبير، ويمكن ارتاحت من شر هذا الزمن اللي عم نعيشو، كل الحب إلك، الله يحميكي ويخليلك عيلتك".



وكانت الفنانة جومانا مراد، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، وفاة طفلتها ديانا، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".





لها

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