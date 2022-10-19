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الأربعاء، 19-10-2022 11:40 ص

نجوم الفن يوجهون رسائل صوتية للفنانة شيرين

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الوكيل الإخباري - حرص عدد من النجمات على تقديم الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي تمر بها حالياً، بعد أن تأكدت أخبار دخولها مستشفى للأمراض النفسية للعلاج من آثار الإدمان.

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وحرصت الفنانة سميرة سعيد على دعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، حيث نشرت صورة برفقة شيرين عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" :

 

 

 

وكتبت الفنانة السورية أصالة نصري منشوراً عبر حسابها الرسمي في "تويتر" لدعم شيرين عبدالوهاب، وقد جاء فيه: "مؤلم جداً شوف زميلة وصديقة عمر تمر بهالمحنة الصعبة وما عندي غير أدعي لها تطلع منها بطلة متل عادتها".

كذلك وجّهت النجمة نادين الراسي رسالة الى شيرين كتبت فيها: 

 

 

 

دعمت الفنانة التونسية لطيفة شيرين من خلال نشرها صورة تجمع الفنانة المصرية مع والدتها، عبر حسابها في "إنستغرام" وقالت : 

 

 


أما الفنانة وفاء عامر فقد علّقت بتدوينة على الأزمة، مؤكدة أن شيرين لم تجد قلباً حولها يحبها، وعليها أن تسعد نفسها وتقف على قدميها، وعندها ستكون أقوى بكثير، وتمنت من الله أن يفك كربها.


كذلك نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة تجمعها بشيرين عبر حسابها في موقع "تويتر" وأرفقتها بتعليق جاء فيه:

 

 

كما قدّمت الفنانة ميرهان حسين الدعم لشيرين من خلال رسالة وجّهتها إليها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" وقالت فيها: 

 

 


أما التعليق الأغرب فكان من المطربة المصرية إيناس عز الدين التي كتبت لتؤكد أنها من شدة حبها لشيرين تريد أن تمسك بها وتستمر في ضربها حتى تعود إلى رشدها، حيث تشعر بغصة كبيرة بسبب ما يحدث مع شيرين، معتبرة أن حسام حبيب استغلّها واستنزفها وهدمها معنوياً ونفسياً وصحياً.

 

ووجه عدد من نجوم الفن منهم زينة، نصر محروس، الهام شاهين، محمد ممدوح، حمادة هلال ، نيكول سابا وغيرهم  رسائل صوتية خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب

 

 




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