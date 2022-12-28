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الأربعاء، 28-12-2022 04:45 م

نجوم رحلوا عن عالمنا عام 2022

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الوكيل الإخباري-يطوي عام 2022 صفحاته، ومعها أعمار مجموعة من المشاهير المصريين، الذين حققوا طوال مسيرتهم حضورا وتميزا في مجالات كالفن والإعلام والمحاماة.

وكانت الإصابة بفيروس كورونا، وأمراض السرطان، والقلب، الأكثر شيوعا في أسباب وفاتهم.

4 يناير: توفي الملحن أحمد الحجار، شقيق المطرب الشهير علي الحجار، عن عمر ناهز الـ65 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة، أثناء مشاهدته التلفزيون في المنزل، وفق روايات أفراد أسرته.

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6 يناير: رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عمر ناهز الـ65 عاما أيضا، بعد رحلة امتدت سنوات طويلة مع مرض سرطان الرئة.


وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما


9 يناير: إعلان وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بسبب التليف الرئوي الناتج عن إصابته بفيروس كورونا، والتي أدت لتآكل جزء كبير من رئتيه.

وفاة وائل الإبراشي تعيد قضية الأخطاء الطبية للواجهة


3 فبراير: رحلت الفنانة عايدة عبد العزيز عن عمر 92 عاما، إثر صراع مع المرض، بعد رحلة فنية امتدت عشرات السنين.


في اليوم التالي 4 فبراير: رحل المخرج المسرحي جلال الشرقاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى وهو يعاني من ضيق بالتنفس، وعقب أيام من مكوثه بالمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.


في 26 يناير : رحلت الفنانة جالا فهمي عن عمر 59 عاما، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب إثر جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد.


25 مارس: رحل الفنان أحمد حلاوة، عن عمر 73 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا في الشهر الذي سبقه، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.


20 مايو: توفي الفنان والمذيع سمير صبري بعد معاناته من أمراض القلب، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي قبل 3 أشهر من الوفاة.


وكان قد خضع أيضا للعلاج الكيماوي في وقت سابق، دام قرابة السنة ونصف السنة ضد مرض السرطان، مما أثر بشكل كبير على وضعه الصحي.


9 أغسطس: رحلت الفنانة رجاء حسين، عن عمر 83 عاما بعد صراع مع المرض.


27 اغسطس : رحل الفنان جورج الراسي عن عالمنا بحادث سير مروع على طريق المصنع في لبنان

 

22 سبتمبر: توفي الفنان هشام سليم في سن 64 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.


25 أكتوبر: غيب الموت المحامي فريد الديب عن عمر 79 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.


وكان الديب قد اكتسب شهرة كبيرة بتوليه الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في القضايا التي حوكم فيها بعد الاحتجاجات التي أدت لتنحيه عن الحكم عام 2011.

وفاة الإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي
قبل نهاية العام، في 4 ديسمبر: رحل الإعلامي مفيد فوزي، بعد وعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كان يعاني من انسداد القنوات المرارية.

 

 

سكاي نيوز عربية

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