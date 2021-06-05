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السبت، 05-06-2021 09:23 ص

نجوم في الدراما السوريّة.. الجمهور يجهل جنسيتهم

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الوكيل الاخباري- أسماء كثيرة لمعت في الدراما السوريّة، لكن شريحة واسعة من الجمهور لا تعرف أّنها من أصول غير سوريّة، من أبرزها:

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من ليبيا: ياسين بقّوش الذي اشتهر بشخصية "ياسين" في "صح النوم"، والتي طغت على مسيرته الفنية التي بدأت في سوريا بعد مهاجرته وعائلته إليها من ليبيا التي قدّمت أيضاً إلى الدراما السورية الفنان القدير الراحل عبدالرحمن آل رشي.

من فلسطين: يعود فنانون كثيرون في الدراما السورية إلى أصول فلسطينية، على رأسهم عبدالرحمن أبو القاسم، وحسن عويتي، وشكران مرتجى، وعبد المنعم العمايري.

من لبنان: على الرغم من أنّ الفنان طارق مرعشلي هو ابن الفنان اللبناني القدير إبراهيم مرعشلي، إلّا أنّ بروزه وابنته الممثلة الشابة هيا مرعشلي، كان في سوريا.

من الأردن: حقق الفنان الأردني نضال نجم شهرته الواسعة انطلاقاً من الدراما السورية، وتحديداً في مسلسل "الكواسر" في عام 1998، وما تزال جلّ أعماله فيها.

 

المصدر: لها

 




 

 


 

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