نجوى كرم تتصدر الترند في لبنان

الوكيل الإخباري - إقتحمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الترند في لبنان على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان موعد إصدار جديدها.

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فنشرت نجوى بوستر أغنيتها الجديدة "ساحر قلوب" في حسابها الخاص وكشفت أنها ستطرحها عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت بيروت، أما الكليب فعند الساعة السادسة على "يوتيوب".

وأرفقت نجوى ما كتبته مع وسم "نجوى كرم ساحر قلوب" الذي أشعل حماس المتابعين، وتداولوه في صفحاتهم الخاصة، وأصبح ترند في لبنان.



يُذكر، أن "ساحر قلوب" ستكون الجزء الثاني من كليب "مغرومة 2" الذي حقق نجاحاً بارزاً، إذ ظهر فيه الممثل السوري معتصم النهار .

المصدر - الفن

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