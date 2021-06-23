نجوى كرم تحضر عمل جديد للسعودية

الوكيل الإخباري - أشارت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم تستعد لتسجيل أغنية للمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة وأن تفاصيل هذا العمل مازالت قيد الكتمان بإستثناء الحديث عن أن الملحن اللبناني جوزيف جحا هو من حضر للفكرة من جميع جوانبها.

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وتفيد المعلومات أن الاغنية ستكون بارزة في المهرجانات التي ستقدمها نجوى في السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه التي يترأسها المستشار تركي ال الشيخ.



وكانت نجوى قد هنّأت قبل أيام الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب في حياة أولاده.

المصدر - الفن