السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار

انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوزير الاسبق عبدالحافظ الشخانبة في ذمة الله

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 04:32 م

نجوى كرم تحيي حفلاً في قبرص

image (1)


الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء أمس الجمعة حفلاً غنائياً ضخماً في قبرص ضمن مهرجان "يللا قبرص" الغنائي وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات اللبنانية والعربية.

اضافة اعلان


وقدمت باقة متنوعة من أرشيفها الغنائي الكبير تنوع ما بين القديم والجديد.
وقد تصدرت نجوى كرم الترند في قبرص في معظم البلدان العربية.


وكانت نجوى كرم قد أطلقت الأغنية للجمهور عبر قناتها الخاصة، وكتبت: "الإنتظار انتهى أخيراً، يمكنكم الآن الإستماع لأغنيتي حلوة الدني، ملاحظة: الفيديو صوّر بالكامل بواسطة التلفون".


أغنية "حلوة الدنيي" تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية وأجواء الفرح، من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، توزيع موسيقي روبير الأسعد ميكس وماستر فادي جيجي وستوديو جو باروتجيان، ويقول مطلعها: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان ضلّك شوف النّصّ المليان وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3547099_1657899085

للمرة الأولى..أولاد أصالة وفائق حسن يجتمعون- بالصورة

135508

أحدث ظهور للفنانة ياسمين صبري -صور

393144_0

محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء مباشرة - فيديو

new1-8

بعد انتقادات واسعة ضده .. كرم بورسين يعتذر للشعب السعودي

فا

مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

119190

موسم الجيمرز يفتتح أنشطته وفعالياته في الرياض

أخبار متعلقة
f0c6b91c-2a8c-4559-b9b8-2633a4f26980

عاصي الحلاني يغني في بيروت

image

حفلتان لأم كلثوم اليوم في القاهرة

Anghaam

الأوبرا المصرية تضع شروطاً لحضور حفل الفنانة أنغام في عيد الأضحى

2016_4_3_15_59_46_816

حفل للفنان عبد الله الرويشد في الكويت

173-120624-kazem-el-saher-family-book-caesar_700x400

كاظم الساهر يغني في تركيا

83667Image1-1180x677_d

شروط وأسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب تثير الضجة في مصر !