نجوى كرم تحيي حفلاً في قبرص

الوكيل الإخباري-أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء أمس الجمعة حفلاً غنائياً ضخماً في قبرص ضمن مهرجان "يللا قبرص" الغنائي وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات اللبنانية والعربية.

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وقدمت باقة متنوعة من أرشيفها الغنائي الكبير تنوع ما بين القديم والجديد.

وقد تصدرت نجوى كرم الترند في قبرص في معظم البلدان العربية.



وكانت نجوى كرم قد أطلقت الأغنية للجمهور عبر قناتها الخاصة، وكتبت: "الإنتظار انتهى أخيراً، يمكنكم الآن الإستماع لأغنيتي حلوة الدني، ملاحظة: الفيديو صوّر بالكامل بواسطة التلفون".



أغنية "حلوة الدنيي" تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية وأجواء الفرح، من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، توزيع موسيقي روبير الأسعد ميكس وماستر فادي جيجي وستوديو جو باروتجيان، ويقول مطلعها: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان ضلّك شوف النّصّ المليان وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة".



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