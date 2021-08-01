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الأحد، 01-08-2021 01:15 م

نجوى كرم تعايد الجيش اللبناني - صورة

ييي


الوكيل الإخباري - لمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يصادف اليوم الأول من آب، أطلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لتعايد الجيش في عيده، وكتبت نجوى :"ما بقي شي بهالوطن إلا جيشنا رمز وحدتنا، والقوّة اللي منتمسّك فيها! كل عام وكل جيشي بألف خير"، وأرفقت منشورها بقلب أحمر.

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إشارة إلى الفنانة اللبنانية نجوى كرم أطلقت منذ أيام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مغرومة 2"، وتتعاون نجوى لأول مرة في هذا العمل مع الفنان اللبناني نبيل الخوري والمخرج اللبناني حسن غدار، حيث أن الأغنية من كلمات وألحان الخوري، وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الكليب فقد تم تصويره تحت إدارة حسن.


وكانت لنجوى إطلالات عديدة بالكليب سحرت بها الجمهور، كما فاجأتهم بظهور خاص للممثل السوري معتصم النهار.


يشار إلى أن كرم تصدرت الترند في لبنان بوسم "نجوى كرم مغرومة 2"، منذ أن بدأت الترويج لعملها، إذ نشرت بوستر الأغنية بصفحتها الخاصة، بإشارة منها للجزء الثاني لأغنيتها الشهيرة "مغرومة" التي صدرت عام 1998، والتي حققت نجاحاً بارزاً مازال حتى اليوم.



 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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