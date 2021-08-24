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الثلاثاء، 24-08-2021 12:14 م

نجوى كرم تعايد نوال الزغبي بمناسبة اغنيتها الجديدة - صورة

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 الوكيل الإخباري - هنّأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على إصدارها مساء أمس أغنيتها الخليجية الجديدة عليه إبتسامة على يوتيوب.

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ونشرت نجوى مقطع فيديو من الكليب في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت: ألف مبروك يا نجمتنا الذهبية كلنا ناطرين جديدك الله يوفقك.


فأعادت نوال تشر ما كتبته نجوى، وردّت: نجوى الذوق والجمال والاخلاق شكرا حبيبة قلبي وكلنا ناطرين جديدك.


نشير إلى أن الأغنية من كلمات محمد القاسمي، ألحان أدهم وتوزيع موسيقي مهند خضر، وكانت صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج فادي حداد.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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