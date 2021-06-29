نجوى كرم تعايد نوال الزغبي - صورة

الوكيل الإخباري - عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم زميلاتها الفنانة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت لها قائلةً: "إنشالله تبقي نجمة مزينة قلوب محبينك بالفرح والجمال، عيد ميلاد سعيد"، بدورها ردت نوال قائلةً: "أحلى وأطيب ست بالعالم بحبك يا نجمة النجوم".

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الجدير ذكره أن نجوى ظهرت مؤخراً بمقطع فيديو صغير، موجودة في ستوديو تسجل جديدها.



ونشر الملحن اللبناني نبيل الخوري هذا الفيديو، في إشارة منه إلى العمل الذي يجمعه مع نجوى.



وأشعل الفيديو حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى.





المصدر - الفن