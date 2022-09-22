نجوى كرم تهنئ الشعب السعودي بعيدهم الوطني

الوكيل الإخباري-أصرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تقديم التهنئة والمباركات للشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني.
ونشرت نجوى عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحد حفلاتها في السعودية وهي تغني أغنيتها "الله ياخد بيدك" وأرفقته بتعليق: "ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها بالسلام والأمان والمزيد من الإزدهار وتبقى عزّة عربية."
ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها بالسلام والأمان والمزيد من الإزدهار وتبقى عزّة عربية.. #اليوم_الوطني_السعودي_92 pic.twitter.com/bujqwc3kh0— Najwa Karam (@najwakaram) September 22, 2022
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