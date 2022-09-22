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الخميس، 22-09-2022 02:06 م

نجوى كرم تهنئ الشعب السعودي بعيدهم الوطني

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الوكيل الإخباري-أصرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تقديم التهنئة والمباركات للشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني.

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ونشرت نجوى عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أحد حفلاتها في السعودية وهي تغني أغنيتها "الله ياخد بيدك" وأرفقته بتعليق: "ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها بالسلام والأمان والمزيد من الإزدهار وتبقى عزّة عربية."

 

 

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