الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

لا منخفضات الايام المقبلة.. والاردنيون يصلون استسقاءً الجمعة

صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين اليوم الاربعاء

إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني براً وكشف تفاصيل شروط العمرة

التربية تقرر تقديم موعد الامتحانات النهائية للفصل الأول - تفاصيل

1349 حالة إسعافية تم التعامل معها خلال 24 ساعة

الأمن العام ينشر آلية فتح الطريق لسيارة الإسعاف عند مرورها - فيديو

مأدبا: إطلاق حملة بيئتنا رئتنا

دول تتعهد بتكثيف حماية مياهها الاقليمية لمكافحة تغير المناخ

بدء إصدار تأشيرات العمرة برًّا

الاردن يحصل على تمويل بريطاني للمناخ والبيئة

الأربعاء، 03-11-2021 12:00 م

نجوى كرم توجه رسالة قاسية لشخص في حفلها - فيديو

1-1468290


الوكيل الإخباري - أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم من إحدى حفلات الفنانة اللبنانية نجوى كرم يظهر فيه شخص وقد بدأ برمي كميات من النقود عليها وهي واقفة على المسرح تقدم وصلتها الغنائية، فما كان من نجوى إلا أن انفعلت ووجهت له نقداً قاسياً معتبرة أن تصرفه شكل إهانة لها وأنها لا تشترى بالمال.

اضافة اعلان

 

من جهة أخرى، نعت نجوى كرم ملك القدود الحلبية الفنان السوري الراحل صباح فخري الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتبت :"خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية، وإن شاء الله تكون نفسه بالسما".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهد-برمدا

شاهد ...شهد برمدا تحتفل بعقد قرانها على نجم منتخب سوريا

ر ب بر

ابن صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة في المستشفى - فيديو

9903706-269338320

طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب بسبب خيانة مالية

a3c0aed26544f9d41be1afdb1bc5d2f7

عاملة منزل سرقت فيلا فنانة شهيرة في مصر

image (4)

سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها وتتوقف عن الغناء - فيديو

120464470_5218660321493380_903284646193019656_n

نادين نسيب نجيم تتصدر الترند وغزل متبادل بينها وبين منى الشاذلي -صور

أخبار متعلقة
1548249_0

محمد رمضان يوقع تعهدا لـ المهن الموسيقية بـ احترام سلوكيات الفن المصري

لبلب

لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة - فيديو

7ipj-7

روان بن حسين تخرج عن صمتها بسبب ظهورها بحفل سعد لمجرد - فيديو

1012587_0

الكشف عن التطورات الصحية لحالة الفنان محمد منير

2964721-1357494003

حسين الديك يحقق حلم جمهوره بمشاركته في مهرجان جرش