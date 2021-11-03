نجوى كرم توجه رسالة قاسية لشخص في حفلها - فيديو

الوكيل الإخباري - أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم من إحدى حفلات الفنانة اللبنانية نجوى كرم يظهر فيه شخص وقد بدأ برمي كميات من النقود عليها وهي واقفة على المسرح تقدم وصلتها الغنائية، فما كان من نجوى إلا أن انفعلت ووجهت له نقداً قاسياً معتبرة أن تصرفه شكل إهانة لها وأنها لا تشترى بالمال.



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من جهة أخرى، نعت نجوى كرم ملك القدود الحلبية الفنان السوري الراحل صباح فخري الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وكتبت :"خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية، وإن شاء الله تكون نفسه بالسما".

المصدر - الفن