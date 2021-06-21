نجوى كرم توجه رسالة لـوالدها بمناسبة عيد الأب - فيديو

الوكيل الإخباري - هنّأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا " التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب بحياة أولاده.

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وكتبت نجوى: " البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور وأكّدوا مدى تأثير الأغنية عليهم منذ طرحها حتّى الآن.



هو الحماية والأمان..

ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض 🙏🏼#FathersDayhttps://t.co/bCRDq1FcVV البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحداهو الحماية والأمان..ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض 🙏🏼 #عيد_الأب June 21, 2021

وكانت إستذكرت نجوى خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التلفزيونية والدها الراحل وأكدت أنها إكتسبت منه القوة، فقد أخبرها أن إسمها من الممكن أن يكون عقدة لأي رجل ترتبط به، إذ سيسألها في يوم من الأيام: "شو يعني ولو كنتي نجوى كرم؟".



وبكت نجوى متأثرة، عندما كشفت قصة سؤال سئل لأبيها عندما كانا يمشيان سوياً بين الناس، فكانوا يسألونه: "أنت والدها لنجوى كرم؟"، مشيرة إلى أنه كان يهز برأسه وينظر إليها بحرقة، معلّقاً: "يا بيي شلحتيني اسمي".

المصدر - الفن