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الخميس، 11-11-2021 11:20 ص

نجوى كرم رمز التجدد ومنافسة شرسة بعد مسيرة طويلة

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الوكيل الإخباري - على الرغم من مرور أكثر من 30 عاماً على بداية مسيرتها الفنية، تعرف الفنانة اللبنانية المتجددة دوماً نجوى كرم، كيف تبقى سيدة على الساحة الفنية، تنافس مع تطور الفن في الأغنيات.

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والإطلالات عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، أحدثها طرحها منافسة عبر حسابها على تيك توك، الذي أنشأته حديثاً، تحت هاشتاغ DoumTakChallenge، وتحدت متابعيها بغنائهم مقطع النوتات "دوم تاك"، من أغنيتها "ما في نوم"، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين.

 

تعرف نجوى جيداً كيف تشعل حماس الجمهور تجاه أغنياتها وإطلالاتها، وهذا ذكاء يحسب لها!

 

المصدر - الفن 

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