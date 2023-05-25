نجوى كرم: لست مطربة "السينجل".. وأحارب الاكتئاب بأغاني الحب

الوكيل الإخباري- كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أنها قررت طرح ألبوم غنائي جديد مع بداية مايو (آيار) من كل عام، معربةً، عن سعادتها لنجاح ألبومها الأخير "كاريزما" على يوتيوب وجميع منصات الاستماع بالعالم العربي.



وقالت كرم، خلال لقائها ببرنامج "بودكاست روتاني": "سعيدة بالتعاون مع شركة روتانا في ألبوم كايزما، أحب فكرة طرح ألبوم مكون من أكثر من أغنية".





وأضافت المطربة اللبنانية، "لست مطربة الأغاني السينجل، واكتشفت أنني لا أستطيع تقديم أغنية سينجل، وأشعر أنني لو قدمت أغنية سينجل سأكون مثل ملكة الجمال التي ترتدي ملابسها الجميلة مرة واحدة".





وتابعت كرم، "في الألبوم أشعر أني قادرة على غناء أغاني حلوة وجمل حلوة وممكن لا يعجب ذلك الجمهور لكنه يريحني، كما أفضل أغاني الحب والغرام أكثر من الحزن؛ لأنه لا يوجد أحلى من الحب والغرام، ولابد أن يواجه الإنسان الاكتئاب بالحب، ويتعود يقول لا للحزن ونعم للحب".











وكانت نجوى كرم، قد طرحت مؤخراً ألبوم "كاريزما"، وضم الألبوم 6 أغاني وهي: "عشر دقائق"، "شغل الموسيقى"، "أنا بحبك بحب"، "زعلك صعب"، "مغرومة بحالي"، و"كاريزما".

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