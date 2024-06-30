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الأحد، 30-06-2024 09:18 ص

نخبة من نجوم الصف الأول في برنامج "بيت السعد"

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الوكيل الإخباري- ينطلق برنامج "بيت السعد" على قناة MBC، الأربعاء المقبل، من تقديم الأخوين أحمد وعمرو سعد، وإخراج محمد سامي، حيث يستضيفان نخبة من نجوم الشرق الأوسط في فقرات متنوعة ومغامرات مختلفة، في أكبر وأضخم برنامج من نوعه، وفق ما أعلن الحساب الرسمي للبرنامج.اضافة اعلان


ومن الفنانين الذين ظهروا في الإعلان الرسمي عن انطلاق "بيت السعد" يسرا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، إليسا، رامز جلال، منة شلبي، أحمد فهمي، أحمد السقا، نادين نجيم، مي عمر، إبراهيم حجاج، وحتى أبلة فاهيتا. يستضيف البرنامج نجوم العالم العربي في لقاءات تتضمن الغناء والتمثيل والحوارات الجادة والعفوية.

فقرات ومهارات
في كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً، يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها النجم الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلاً عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته وبداياته، وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته.

أغاني لأول مرة وتمثيل
تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين 3 نجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما. يتضمن "بيت السعد" أغاني يسمعها الجمهور للمرة الأولى، إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه، برفقة موسيقى تصويرية.

يُعرض برنامج "بيت السعد" على MBC1 ابتداءً من 3 يوليو (تموز)، كل أربعاء في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، وعلى "MBC مصر" ابتداءً من 6 يوليو، كل سبت في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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