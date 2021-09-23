نزاع قضائي جديد بين أنجلينا جولي وبراد بيت

الوكيل الإخباري - تتعدد النزاعات القضائية بين براد بيت وأنجلينا جولي منذ طلاقهما عام 2019.

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بالاضافة الى الدعوى المرتبطة بحضانة الاطفال، أقام براد بيت دعوى قضائية جديدة تتعلق بالامور المادية حول قصرهما في فرنسا الذين يمتلكانه بحصص متساوية بين الثنائي. واتهم براد انجلينا بأنها تعرقل منهجياً محاولته بيع حصصه في القصر الموجود في جنوب فرنسا والذي يبلغ ثمنه 164 مليون دولار.

وكانت النجمة جولي صرحت في مقابلة مع The guardian بأنها خرجت محطمة من تجربة الانفصال المؤلمة مع براد بيت التي حصلت منذ عام 2016، وذلك بعد قصة حب ادّت بهما الى الزواج عام 2014.

المصدر - الفن

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