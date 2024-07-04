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الخميس، 04-07-2024 03:41 م

نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل

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الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار ضجة، وهو لشقيق الفنان السوري الراحل محمد قنوع، الذي شكلت وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور في أبريل 2023، وبدا شقيق الراحل وكأنه "أخوه التوأم".

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فقد نشر الإعلامي الذي يُدعى ماجد العجلاني فيديو زيارته لمطعم "قنوع أبو فيصل"، الذي يمتلكه شقيق الفنان الراحل في مدينة السادس من أكتوبر، في مصر.


وفي بداية الفيديو، شوهدت صورة كبيرة للفنان الراحل معلقة في منتصف المطعم، ثم وقع اللقاء بين العجلاني ويحيى قنوع، الذي بدا نسخة طبق الأصل عن شقيقه.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معبّرين عن صدمتهم للشبه الكبير بين الشقيقين، إذ أوضح أحد المتابعين أن يحيى هو النسخة الأكبر سنًا من شقيقه، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 49 عامًا.


يشار إلى أنه في شهر أبريل من العام 2023 أعلن عن وفاة الفنان السوري محمد قنوع، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، وشكلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني.


وكان الراحل قدّم في العام الذي توفي به عدداً من الأعمال أبرزها: "مربى العز"، و"زقاق الجن"، و"العربجي"، و"حارة القبة" بموسمه الثالث.


كما كان حاضرًا في موسم رمضان 2024 بشخصية "مياس"، التي قدمها في مسلسل "مال القبان"، إذ كان قد صوّر مشاهده فيه قبل وفاته.



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