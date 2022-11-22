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الثلاثاء، 22-11-2022 01:16 م

نسرين طافش تتجاهل طلاقها وتنشر هذه الكلمات !

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الوكيل الإخباري-لم يمض سوى ساعات قليلة على إعلان شريف شرقاوي خبر انفصاله هو ونسرين طافش بصورة رسمية، لنجد الأخيرة تعلق على هذا الأمر ولكن بطريقة غير مباشرة.
وشاركت نسرين طافش ، متابعيها منشوراً عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، قدمت من خلاله مجموعة من النصائح ، " كيف نوقف الزمن؟ احضن أحباءك، كيف تنتقل عبر الزمن؟ اقرأ، كيف تهرب من الزمن؟ بالموسيقى، وكيف تشعر بالزمن؟ اكتب، وكيف تحرر الزمن؟ تنفس.
ثم أرفقت نسرين بهذا المنشور تعليقاً، قالت من خلاله " استمتع بكل لحظة ، و استمر بفعل ما يبهجك .. أهم سؤال تطرحه على نفسك هو :

جاء ذلك عقب قيام شريف شرقاوي بالإعلان عن انفصالهما بصورة رسمية،وذلك رداً على سؤال أحد متابعيه على فيديو نشره يتحدث عن " النرجسية والطاقة" عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، وجاء التعليق كالتالي " فين نسرين طافش؟"، ليجيب عنه قائلاً:" تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام".

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سيدتي 

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