السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 03:29 م

نسرين طافش تثير ضجة باحدث ظهور لها .. صور

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نسرين طافش صورتين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى “ملكة - زى القمر - مشاء الله”.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

و شاركت نسرين طافش في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

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المصدر - صدى البلد 


 




 

 


 

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