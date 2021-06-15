نسرين طافش تثير ضجة بجمالها .. وهذا ما قالته - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت النجمة السورية نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام " مقطع فيديو من أحد المنتزهات بدا فيه بغاية الجمال وقالت عن نفسها بأنها السلطانة نسرينا من شدة جمال المكان الذي تتواجد فيه وقالت نسرين في تعليقها على الفيديو: " تحولت بهالمكان الى السلطانة نسرينا في واحد من أفخم السويتات في العالم الحقيقة هو مش بس سويت عبارة عن قصر ملكي مصغر بتحسو فيه أنكم صرتو جوا حكاية خيالية أسطورية ".



من جهة أخرى تقضي نسرين عطلتها الصيفية الحالية في جزر المالديف حيث عبرت عن إعجابها بالمكان وروعة المناظر الخلابة فيه .

اضافة اعلان

وعلى الصعيد الفني لم تعلن نسرين عن مشاريعها للموسم الدرامي المقبل لغاية الآن بينما حضرت في الموسم الرمضاني ببطولة مسلسل " المداح " الذي حقق نسب متابعة عالية وتشاركت بطولته مع النجم المصري حمادة هلال .

المصدر - سيدتي



