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السبت، 20-08-2022 10:08 ص

نسرين طافش تحذف جميع صورها مع زوجها .. ما القصة ؟

زوج-نسرين-طافش


الوكيل الإخباري-فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور بخطوة غير متوقعة قامت بها وهي انها حذفت كل صورها مع زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي وذلك بعد مرور 49 يوم فقط على زواجهما مما دفع البعض الى التساؤل ان كانا على خلاف او ان هناك سبباً آخر دفع الممثلة السورية الى حذف كل هذه الصور التي جمعتها مع زوجها.

واعتبر كثر ان لا خلاف موجود بينهما لان شريف لم يحذف صوره مع زوجته التي يبدو انها سئمت من الانتقادات التي تكثر في كل مرة تنشر صورة سعيدة لها ولشريك حياتها.


واعتبر كثر ان لا خلاف موجود بينهما لان شريف لم يحذف صوره مع زوجته التي يبدو انها سئمت من الانتقادات التي تكثر في كل مرة تنشر صورة سعيدة لها ولشريك حياتها.


الفن

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