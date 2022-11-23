نسرين طافش ترد على خبر طلاقها بهذه الكلمات !

الوكيل الإخباري-عبّرت الممثلة السورية، نسرين طافش، عن استيائها من كثرة تداول خبر طلاقها وتكراره وفق وصفها، قائلة إن كم الرسائل التي وصلتها من قبل المحبين والمعجبين بهدف الاطمئنان عليها، بعد إعلان شريف الشرقاوي انفصاله عنها قبل يومين، كان مهولاً.

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وباستنكار شديد، بينت بطلة مسلسل "جوقة عزيزة"، أنها سبق أن أعلنت عن طلاقها قبل 3 أشهر من الآن دون أي تفاصيل، وليس من المفترض أن تعيد هذا الإعلان كل شهر، ليتأكد الناس أنها لم تعد إلى طليقها. وأكملت: "هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلاً، ولا في تمديد لـ2023!".



إلا أن جمهور نسرين لا يذكر، فعلاً، أنها أعلنت طلاقها قبل 3 أشهر، أو أنها أخبرت أحداً به، وعلى العكس تماماً فقد آثرت الممثلة السورية الصمت إزاء كل تلك الأخبار والأنباء التي راجت حول طلاقها، بعد حذفها جميع صورها مع الشرقاوي.









زهرة الخليج