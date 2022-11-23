الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الأربعاء، 23-11-2022 03:34 م

نسرين طافش ترد على خبر طلاقها بهذه الكلمات !

1669089659_36


الوكيل الإخباري-عبّرت الممثلة السورية، نسرين طافش، عن استيائها من كثرة تداول خبر طلاقها وتكراره وفق وصفها، قائلة إن كم الرسائل التي وصلتها من قبل المحبين والمعجبين بهدف الاطمئنان عليها، بعد إعلان شريف الشرقاوي انفصاله عنها قبل يومين، كان مهولاً.

اضافة اعلان


وباستنكار شديد، بينت بطلة مسلسل "جوقة عزيزة"، أنها سبق أن أعلنت عن طلاقها قبل 3 أشهر من الآن دون أي تفاصيل، وليس من المفترض أن تعيد هذا الإعلان كل شهر، ليتأكد الناس أنها لم تعد إلى طليقها. وأكملت: "هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلاً، ولا في تمديد لـ2023!".

إلا أن جمهور نسرين لا يذكر، فعلاً، أنها أعلنت طلاقها قبل 3 أشهر، أو أنها أخبرت أحداً به، وعلى العكس تماماً فقد آثرت الممثلة السورية الصمت إزاء كل تلك الأخبار والأنباء التي راجت حول طلاقها، بعد حذفها جميع صورها مع الشرقاوي.

 


 


زهرة الخليج 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-115322-mohamed-henedy-egypt-actor_700x400

الاعلان عن جزء ثاني من فيلم شهير للفنان محمد هنيدي

4d92b66a-b151-4c7b-8d38-653ab948476c

انسحاب غادة عادل من فيلم "غروب الماميز" بشكل مفاجئ

f2fc8857c3

تفاصيل مسلسل هاندا أرتشيل الجديد

main_image637d219c561d7

النيابة المصرية تحسم الجدل حول سبب وفاة الممثل أشرف طلفاح

1

فنانون عرب يتفاعلون بفرحة الفوز السعودي على الارجنتين

1

جنكيز جوشكون يروي ذكريات دوره في " ارطغرل" .. فيديو

أخبار متعلقة
5949373_1552317955

نسرين طافش تتجاهل طلاقها وتنشر هذه الكلمات !

زوج-نسرين-طافش

انفصال نسرين طافش عن زوجها رسمياً .. صور

1

فيديو .. حسام حبيب يُغضب الجمهور بتعليقه على زواجه من شيرين

E744A97D-6ACB-4336-A1E5-E9FD47E8FDFB-630x630

أول تعليق من هاندا أرتشيل على أنباء تصالحها مع كرم بورسين