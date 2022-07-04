نسرين طافش تنشر أولى الصور مع زوجها وتكشف هويته -صور

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها الصور الاولى لها مع زوجها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " .

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وشكرت طافش جميع متابعيها على محبتهم وتهانيهم لها بعد اعلان ارتباطها حيث علقت على الصور قائلة :" شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا ".

وكشفت الفنانة لـ ET بالعربي عن مهنة زوجها " شريف شرقاوي" وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة ، ونفت الأخبار التي إنتشرت عن أن زوجها مدرب يوغا .











شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا 🥰 We’re blessed ♥️🙏🏻💫شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا 🥰 pic.twitter.com/5FXXjaaSO4 July 3, 2022