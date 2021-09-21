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الثلاثاء، 21-09-2021 10:41 م

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

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الوكيل الإخباري-وثقت الممثلة السورية نسرين طافش لحظات جميلة عاشتها في مكان ذات مناظر خلابة بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام".

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وظهرت طافش بعباءة صيفية بألوان زاهية خطفت فيها أنظار الكثيرين.
ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من محبي نسرين الذين تمنوا لها أوقات سعيدة.

 


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من جهة أخرى كانت نسرين قد شاركت مؤخراً مع الجمهور مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة ناعمة جداً من إحدى الفنادق وقد ارتدت ثوب ابيض من دون ماكياج وربطت شعرها إلى الوراء، كذلك لفت المنظر الطبيعي الذي تطل عليه غرفتها أنظار المتابعين بجماله.

 

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "صباح الرضا و النور ، ابدأ يومك بالامتنان و الشكر لما لديك اليوم .. و أشكر السعداء الراضين في العالم لانهم الملهمين لامكانية الحياة الطيبة نحن بحاجتهم لرفع طاقة الأرض و لتحفيزنا، في واحد من أجمل المراكز الصحية في العالم ".

 

الفن

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