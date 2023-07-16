نسرين طافش ليست الأولى..أقصر زيجات المشاهير في الوسط الفني

الوكيل الإخباري- خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت النجمة نسرين طافش انفصالها بعد أشهر قليلة من إعلان زواجها، اوضح التقرير التالي ان النجمة نسرين طافش ليست الاولى من المشاهير التي تنفصل بعد زيجة قصيرة وإنما سبقها الكثيرون اللذين حققوا أرقام قياسية بزيجاتهم القصيرة والتي لم يمر على بعضها إلا ساعات.

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واحدة من بين الزيجات القصيرة كانت زيجة الفنانة غادة عبد الرازق من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 واستمر الزواج أقل من عام وانفصلا مع بداية عام 2002 وبحسب ما تم تداوله فإن الغيرة كانت السبب وراء انفصال غادة عبدالرازق.



أما الفنانة نهلة سلامة فتزوجت لمدة 60 يوم فقط من المخرج محمد خان، ولكن رغم قصر المدة إلا أن هذه لم تكن الزيجة الأسرع في حياة نهلة سلامة فتزوجت الفنانة الشهيرة من رجل الأعمال مصطفى النجار ومر على زواجهما، فقط، 3 ساعات قبل أن ينفصلا.



الساعات لم تكن عمر زيجات نهلة سلامة فقط، وإنما سبقها الفنان رشدي أباظة والفنانة صباح حيث لم يمر على زواجهما إلا 15 ساعة فقط.



كذلك الفنانة تولين البكري والتي تزوجت من شاب يصغرها سنا إلا أنها انفصلت عنه بعد 24 ساعة فقط بعد إجبار أهله له على ترك هذه الزيجة.



مي سليم ووليد فواز من بين أقصر الزيجات التي عاشها الوسط الفني وأعلن الفنان المصري انفصاله برسالة صادمة أثارت التساؤلات حول سبب الانفصال وهي: "الحمد لله رب العالمين.. ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "صدق الله العظيم.. قدر الله ماشاء فعل .. اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط والحمدلله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".



وتابع: "ورغم أن كتير افتكروا إني اتسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا .. إلا إني اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض، وتصدير كم كبير من المشاكل، لدرجة وصلت للتشهير بيا لإصراري على الطلاق.. وأنا بعترف فعلا اني اتسرعت في الجواز..وافتكرت للحظة أن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تمامًا عن الواقع".

الإعلامية الكويتية حليمة بولند تنضم أيضاً إلى قائمة الزيجات القصيرة، حيث انفصلت عن زوجها المحامي عبدالرزاق العنزي بعد زواج دام شهرين فقط.

أما النجم أحمد الفيشاوي والذي يشتهر بزيجاته المتعددة فمر أيضاً بزيجة قصيرة للغاية وهي زيجته من وسام عاطف والتي لم تستمر إلا لشهرين فقط.



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