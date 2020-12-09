نشر كتاب للفنان كاظم الساهر يروي مسيرة حياته وأسرار عائلته!

الوكيل الاخباري - كشف حسين جبار، شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، عزمه نشر كتاب يتناول تفاصيل من حياة الفنان كاظم الساهر وأسرته.

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وقال جبار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".



وأضاف: "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم الساهر وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".

يشار إلى أن شقيق الفنان كاظم الساهر، نشر في وقت سابق صورتين تنتميان إلى مرحلتين مختلفتين من حياة أصدقاء للفنان وأرفقهما بالتعليق: "الجميل في هاتين الصورتين أنّ كلاً منهم واقف في مكانه القديم، محمود، شعبان، صلاح، مالك. إنهم يقفون في الأماكن ذاتها التي وقفوا فيها من قبل، هل هي مصادفة؟ أم أنّه تعبير عن عدم تغيير الموقف؟".



سبوتنيك

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