نشر لقطات من المسلسل الذي يجمع نادين نجيم وقصي خولي.. شاهد

الوكيل الاخباري - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "2020" تتر العمل الذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني القادم، ويقوم ببطولته الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم. ويقدم أغنية "بيختلف الحديث" النجم اللبناني زياد برجي.

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وأعاد نجما المسلسل نشر التتر عبر صفحتيهما الرسميتين على انستغرام، ونجحا في تشويق الجمهور بالمشاهد التي جمعت الحزن والمشاعر المؤلمة، حيث ظهرت نادين وهي تبكي بشدة في أكثر من مشهد، أما قصي والذي يبدو أنه سيلعب دور رجل عسكري فأطل بوجه مليء بالإصابات، كما يشهد المسلسل اعتراف بالحب بين الثنائي.

وعبر المتابعون عن استعدادهم لمشاهدة العمل الجدبد الذي يجتمع فيه قصي ونادين بعد تجربتهما الناجحة في مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا.



ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم من بينهم كارمن لبس، رامي عياش، رولا بقسماتي، رندة كعدي، وماريتا الحلاني وغيرهم، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحادات.

لها