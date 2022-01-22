نشوى مصطفى تعترف للمرة الأولى بمعاناتها من الاكتئاب

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نشوى مصطفى، منشوراً عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، كشفت من خلاله عن سبب تعرضها للاكتئاب في بعض الأحيان وأسباب اعتذارها عن الأعمال الفنية.

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وقالت نشوى في منشورها: "حاحكي لكم حكاية على سبيل الفضفضة وآسفة لو حازعجكم، بقالي فترة طويلة مش باشتغل التمثيل اللي أتمناه، اللي هو طموحي، واللي هو أنا لحد اللحظة دي مامثلتش طموحي، ولا حتى شبه طموحي، إلا في شوية أعمال يتعدوا على الصوابع ومنهم مثلًا المسرحية اللي كتبتها على مقاس أحلامي في التمثيل، أقصد سيلفي مع الموت، ولأن الكلام ده كان من أربع سنين فالتمثيل وحشني أوي".

وأضافت: "كنت فاكرة أن أي شغل حيجي لي حوافق على طول، لقيت نفسي بيتعرض عليا أدوار باقراها واعتذر، وبعد ما اعتذر اقعد فترة مكتئبة وألوم نفسي طيب ليه اعتذرت، فنفسي ترد تقول لي ماهو انتى ماحسيتيش إنك حابة اللي قريتيه يومين تلاتة وانسى".





لها