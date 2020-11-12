نشوى مصطفى تعلن تعافيها من كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تعافيها من فيروس كورونا .

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حيث انها نشرت مقطع فيديو شكرت فيه محبيها ومتابعيها وكل من ساندها ودعمها ودعا لها مؤخرًا، مؤكدة أن الله نجاها بفضل هذا الدعاء، كما وجهت رسالة شكر وعرفان وامتنان لطاقم الأطباء الذي تولى رعايتها وإنقاذها من هذا المرض.



حيث انها قالت : "لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر من الموت للحياة بفضل الله ودعوات حضراتكم والله وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومي".

المصدر : لها

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