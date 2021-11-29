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الإثنين، 29-11-2021 07:31 م

نشوى مصطفى تنفعل على متابع بسبب رشوان توفيق

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الوكيل الإخباري - ردّت الفنانة نشوى مصطفى على أحد متابعيها بانفعال بعدما أحرجها بتعليق على منشور كتبته عن الفنان رشوان توفيق حيث اتهمها بأنها تسخر من الفنان الكبير بعد رسالتها الأخيرة له.

وكانت نشوى قد كتبت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة للفنان رشوان توفيق، قالت فيها: "الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين، ولا نزكيه على الله، ربنا يجعل لنا نصيب من بركاتك يا مولانا".

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وفوجئت نشوى مصطفى بتعليق من أحد متابعيها يسألها عمّا إذا كانت تسخر من الفنان؟ لتردّ عليه بانفعال: "اخرس، أتريق على مين ده أبويا".

ثم كتبت تعليقاً آخر قالت فيه: "طيب ما هو فعلاً ولي من أولياء الله الصالحين وليه كرامات، عايزة أعرف فين التريقة؟".

 

المصدر - لها 

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