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الأربعاء، 25-01-2023 01:59 م

نضال الشافعي يكشف للمرة الأولى تفاصيل خاصة بحالته صحية

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الوكيل الإخباري- أعلن الفنان نضال الشافعي للمرة الأولى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إصابته بوعكة صحية منذ فترة استوجبت دخوله المستشفى، مشيراً إلى أن شخصاً ما كان السبب في مرضه.

وقال نضال في تصريحات صحافية: "فيه شخص تسبب في مرضي بسبب الضغط العصبي اللي تعرضت له، وجالي القولون وحاولت أسامحه كتير بس مقدرتش لأن فيه صور كانت في ذهني طول الوقت لما كنت بستعيد وعيي في المستشفى، وكنت مش عارف هرجع الدنيا ولا لأ، وكنت بتخيل والدتي بتعيط وأولادي لو حصلي حاجة هيكونوا أيتام ومراتي هتترمل، وكنت بفكر إزاي هيعيشوا؟ ساعتها حسيت إني مش قادر أسامح الشخص دا".

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وأضاف: "أنا خلاص مش منتظر أي شيء ولا تكفير ذنب ولا اعتذار منه، وأنا مرّيت بأيام صعبة خلال مرضي ولكن اتعلّمت منها أن حب الناس لا يقدّر بثمن وكان توفيق من ربنا إن الإنسان يلاقي ناس بتدعي له خلال مرضه، سواء بيحبوني أو لا، ودعاء الناس دا كان سبب من أسباب شفائي".


واختتم نضال الشافعي بالقول: "اتسربت ليا صورة من المستشفى واتضايقت جداً ولكن ساعتها لقيت مظاهرة حب من الناس وحسيت إني في زهرة البستان من كتر الورود اللي اتبعتت لي، والزيارات، واتفاجئت بحب الناس...".

 

لها

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