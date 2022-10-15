نفاد تذاكر حفل جورج وسوف في الإسكندرية بعد 48 ساعة من طرحها-صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم السوري جورج وسوف، المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في أليكس أرينا بجويل فيستيفال، نفاد تذاكر الحفل، بعد يومين من طرحها .



وتفكر حالياً الشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب في إمكانية طرح فئة جديدة إضافية لإتاحة حضور جمهور أكبر.



ووجه جورج، مؤخراً رسالة إلى جمهوره في مصر عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".

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