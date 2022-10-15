السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 11:46 ص

نفاد تذاكر حفل جورج وسوف في الإسكندرية بعد 48 ساعة من طرحها-صورة

جورج-وسوف-730x438-1


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجم السوري جورج وسوف، المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في أليكس أرينا بجويل فيستيفال، نفاد تذاكر الحفل، بعد يومين من طرحها . 

وتفكر حالياً الشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب في إمكانية طرح فئة جديدة إضافية لإتاحة حضور جمهور أكبر.

ووجه جورج، مؤخراً رسالة إلى جمهوره في مصر عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".

اضافة اعلان

 


 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_75 (3)

حقيقة وفاة النجم شاروخان

109014

أنغام ترفض غناء شارة هذا المسلسل 'الألحان لا تليق بي'

1592531_0

أبناء محمود ياسين يحيون ذكرى رحيله الثانية

353

أحمد ماهر يهاجم منتقدي حسين فهمي لـ رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

1640314_0

كاظم الساهر يطرب جمهوره بحفله الاول في الأوبرا السلطانية مسقط -صور

وائل-كفوري-من-الامارات-..-بعد-الحادث-ما-عم-اتذكّر-شي

وائل كفوري بين أمريكا والشارقة

أخبار متعلقة
1742709_1607523338

جورج وسوف يستكمل نشاطه الفني في أبوظبي والإسكندرية -صورة

d981d8b1d98ad982-d988d8a7d985d8a7-d98ad8b4d8a7d8b1d983-d981d98a-d8aad8b1d98ad986d8af-d8a7d986d8aad8b4-d988d8a7d8acd8b1d98a-710x470.jpg.pagespeed.ce.GdocwF6w-c

فريق واما يشارك في ترند 'انتش واجري' - فيديو

170832

رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

134161-جورج-وسوف

بعد آخر ظهور له .. مصدر مقرب من جورج وسوف يكشف حالته الصحية

layaly

بعد وفاته .. عمل فني للفنان الراحل هشام سليم يدخل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر

image

مصر.. "المطرب النقاش" يحيي حفله الغنائي الأول أكتوبر المقبل