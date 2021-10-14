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الخميس، 14-10-2021 03:25 م

نقابة الضيافة الجوية في مصر تصدر بيانا بشأن الفيديو الأخير لمحمد رمضان داخل الطائرة

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الوكيل الإخباري-أصدرت نقابة الضيافة الجوية في مصر، اليوم الخميس، بيانا للرد على فيديو رقص الفنان محمد رمضان مع مضيفات داخل طائرة.

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وحددت النقابة، في بيانها، مهام طواقم ضيافة الطيران، مثمنةَ دورهم كعاملين أساسيين في شركة مصر للطيران، وكذلك الشركات المصرية الخاصة، واصفةً إياهم بأنهم يتمتعون بالمسؤولية المهنية والأخلاقية وهدفهم الأساسي هو خدمة ركاب الشركة فقط.


وقالت النقابة العامة، إنها أرادت تحديد تلك المهام بالتفصيل تزامنا مع ما نشر بشأن الطائرة التي ظهر فيها الممثل محمد رمضان وبصحبته فتاتين ترتديان أزياء رسمية تشبه أزياء الضيافة الجوية، وتطابقاً مع رد مصدر مسؤول من وزارة الطيران المدني وتأكيده على أن الطائرة خاصة والمضيفتين تحملان الجنسية الألمانية"، نافيا صحة ما أشيع عن انتمائهما لـ"مصر للطيران".


وأوضح البيان، أن "طواقم ضيافة الطيران سفراء لبلدانهم أمام العالم، وتعمل على تأمين وتوصيل المسافرين من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بسلام وأمان، مؤكدا على ضرورة أن يكون مضيف الطيران أيضا واعياً لقواعد سلامة الطيران وفق نظام كتاب السلامة العامة.


وظهر الفنان المصري محمد رمضان، في فيديو أمس عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يراقص مضيفة في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

 

سبوتنيك

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