نقابة الممثلين تحسم الجدل حول مسألة طرد منى زكي وإياد نصار منها

الوكيل الإخباري - بعد جدل ولغط كبيرين أُثيرا حول أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" وانتشار أخبار عن شطب الفنانَين منى زكي وإياد نصار من نقابة الممثلين، عقّب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأمر نافياً ما يتم تداوله عن معاقبة النجمين.



وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" إن النقابة ستصدر اليوم بياناً رسمياً لتوضيح موقفها من اللغط الحاصل حول الفيلم، مؤكداً أن "لا اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار". وأضاف: "ما فيش أي مسؤولية على الممثل بأداء دوره، هل نعاقب فناناً أدى دوره ببراعة؟".



لها

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