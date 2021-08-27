الجمعة 27-08-2021
الوكيل الاخباري

البلبيسي: 45% تلقوا جرعتي اللقاح

البنتاغون: 5400 شخص لا يزالون ينتظرون إجلاءهم في مطار كابول

الصحة: انخفاض في أرقام المنحنى الوبائي عن الأسبوع السابق

لندن تعلن مقتل بريطانيين اثنين في هجوم كابول

‏جامعات تؤكد جاهزيتها للتعليم الوجاهي

نقابة الممثلين في لبنان تنفي علاقتها بمنح محمد رمضان شهادة الدكتوراة

100 وفاة و 38046 إصابة بكورونا في بريطانيا

مرافق الصحة في أفغانستان تعاني من نفاد الإمدادات

اسماعيل هنية: لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا لحل على حساب الأردن وفلسطين

بحث تفعيل اتفاقية الشراكة بين الأردن وبريطانيا

الجمعة، 27-08-2021 07:40 م

نقابة الممثلين في لبنان تنفي علاقتها بمنح محمد رمضان شهادة الدكتوراة

image


الوكيل الإخباري - نفت نقابة الممثلين في لبنان علاقتها بتكريم الفنان محمد رمضان، ومنحه شهادة الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

وأصدرت نقابة الممثلين في لبنان برئاسة نعمه بدوي بيانا أكدت فيه عدم صحة ما نشره محمد رمضان عن تكريمه في بيروت، مؤكدة استنكار الزج باسمها في تلك الأمور.

أوضح بيان النقابة: "تداولت المواقع الصحفية الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديدا في مهرجان يحمل اسم (أفضل الدولية).

أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومنح الفنان محمد رمضان لقب سفير الشباب العربي، فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراة فخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

اضافة اعلان

 

تابع البيان: "يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أحمد-عز

الفنان أحمد عز ينقل طفليه من المدارس الخاصة!

9509231_1629995344

الصور الأولى من حفل زفاف شقيق نانسي عجرم

612798524c59b7048e013d4b

مصر.. هجوم على الفنانة منى زكي

١-41

أمل عرفة تعلن انسحابها من مسلسل حارة القبة والسبب ؟ - فيديو

5202129144335313011351

وفاة ممثل عربي شهير- صورة

d2462f3e-e00a-4c2a-a82f-f276940cfc73

نجمة لبنانية تتزوج من نجم ذا فويس

أخبار متعلقة
11-276

محمد رمضان يحصل على الدكتوراة‎

Najwa-Karam-1-678x381

نجوى كرم تتصدر الترند في لبنان

w

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

220211691356318

محمد رمضان ينشر صورة تثير الجدل برفقة والدته.. شاهد

االال

اغنية بيروت ما عرفتا منحت هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards - صور

Captureىتال

فيروز توجه رسالة مؤثرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت