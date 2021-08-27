نقابة الممثلين في لبنان تنفي علاقتها بمنح محمد رمضان شهادة الدكتوراة

الوكيل الإخباري - نفت نقابة الممثلين في لبنان علاقتها بتكريم الفنان محمد رمضان، ومنحه شهادة الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.



وأصدرت نقابة الممثلين في لبنان برئاسة نعمه بدوي بيانا أكدت فيه عدم صحة ما نشره محمد رمضان عن تكريمه في بيروت، مؤكدة استنكار الزج باسمها في تلك الأمور.



أوضح بيان النقابة: "تداولت المواقع الصحفية الإلكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديدا في مهرجان يحمل اسم (أفضل الدولية).



أقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومنح الفنان محمد رمضان لقب سفير الشباب العربي، فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراة فخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

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تابع البيان: "يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب".