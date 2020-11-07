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السبت، 07-11-2020 10:17 ص

نقابة المهن التمثيلية ترد على شائعة وفاة نشوى مصطفى

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الوكيل الإخباري _ نفت نقابة المهن التمثيلية ما تم تداوله من انباء خلال الساعات الاخيرة حول وفاة الفنانة نشوى مصطفى ، اثر إصابتها بفيروس كورونا .

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حيث أكد الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن شائعة وفاة الفنانة نشوى مصطفى غير صحيحة .

قائلا : "نشوى مصطفى بخير ومافيش أي حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام وبلاش إشاعات كاذبة المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زى الفل بإذن الله".


لتنهال عليه التعليقات داعين للفنانة بالشفاء العاجل .

 

المصدر : لها 

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