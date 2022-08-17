نقابة الموسيقيين في مصر تفرض عقوبة على محمد فؤاد

الوكيل الإخباري-أقر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر العام الماضي، قراراً بفرض عقوبة مشددة على كل فنان يغني "بلاي باك" خلال حفله، وذلك لمكافحة البطالة بين العازفين، الا ان الفنان المصري محمد فؤاد خالف هذا القرار في حفله الأخير بالساحل الشمالي، وأكدت نقابة المهن أنها لن تستثني أحداً، وأصدرت النقابة بعد إجتماع عقد مساء الثلاثاء، لمناقشة تقارير لجان مراقبة حفلات الساحل الشمالي، قراراً بفرض غرامة مالية على فؤاد تبلغ 20 ألف جنيه مصري فقط، لأنها مخالفته الأولى.

اضافة اعلان



وكانت النقابة قد ذكرت في بيان صادر عن المجلس: "في حال التكرار ستتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون".





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة