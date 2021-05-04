نقابة فناني سوريا تخرج عن صمتها بشأن أنباء عن وفاة دريد لحام

الوكيل الاخباري - أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانا، للرد على الأنباء المتداولة أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان السوري، دريد لحام.

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ونفت مديرة فرع دمشق للنقابة، تماضر غانم، لموقع "الفن" صحة هذه الأنباء، وأكدت أنها ملّت من نفي الشائعات في الآونة الأخيرة.

ولفتت إلى أن "البعض تفرّغ تماما لبث الشائعات يوميا، وبات لزاما على النقابة توضيحها ونفيها".



وأوضحت تماضر غانم أنها تتلقى بصفة يومية اتصالات للتأكد من أخبار تتعلق بحياة أو صحة فنان معين، وأشارت إلى أنه وصل إليها خبر وفاة دريد لحام، بينما هو يعيش حياته بشكل طبيعي وصحة جيدة.



وناشدت غانم جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن نشر مثل هذه الشائعات، وشددت على أن حياة الناس غالية.



يذكر أنه سبق وتعرض دريد لحام لشائعة وفاة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأكد فرع النقابة في دمشق عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وقتها أن "دريد لحام بألف خير ولا صحة لما يشاع من أخبار مفبركة"، وذلك بعد أن تواصل معه شخصيا عبر الهاتف.



كما طالت لحام شائعة وفاة أخرى في شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

وآخر أعمال دريد لحام الفنية مشاركته في بطولة مسلسل "شارع شيكاغو"، إلى جانب عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وعرض في 2020.

سبوتنيك