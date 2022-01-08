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السبت، 08-01-2022 01:34 م

نقل الطفل محمد أسامة صاحب الغزالة رايقة إلى المستشفى - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرض الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، التراند على السوشال ميديا الجمعة، لوعكة صحية، حيث تم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

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وبعد الضجة التي حصلت بسبب الأزمة التي تعرض لها الطفل، حرص على اطمئنان الجميع على صحته بعد استضافته في برنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، وقال إنّه شعر بآلام في صدره وضيق في التنفس مما استدعى لنقله للمستشفى، وهو الآن في مرحلة التعافي، وقال الطفل: "كان عندي دور برد ودخلت المستشفى وقعدت على جهاز التنفس الصناعي لحد لما بقت صحتي كويسة وطلعت من المستشفى".

 

 

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