الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرار حكومي بشأن اسعار السكر والزيت

الاحتلال يضع حواجز اسمنتية وسواتر ترابية شمال البيرة

التربية : الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين تحقق نجاحاً لافتاً

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

غارات الاحتلال دمرت 3 مساجد في غزة

توضيح من التربية حول تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس

استشهاد مواطن فلسطيني شمال قطاع غزة

وزارة الطاقة : بنزين اوكتان 95 متوفر ولدينا احتياطي مدتها شهران

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إلى فلسطين

رد قاسٍ من القسام للاحتلال لاستشهاد المدنيين

الأربعاء، 19-05-2021 01:39 م

نقل الفنانة فاطمة الكاشف إلى العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا

2021_5_18_17_24_53_296


الوكيل الاخباري - نقلت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات محافظة الجيزة، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية.

اضافة اعلان

ونشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج فاطمة الكاشف، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، صورة لزوجته ظهرت خلالها مستلقية على سرير المستشفى، مؤكدًا أنه "تم نقل فاطمة إلى غرفة بالعناية المركزة لعلاجها من فيروس كورونا بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية".

 

وكان الفنان جمال عبد الناصر قد أعلن، منذ أسبوعين، إصابة زوجته بفيروس كورونا، قبل أن يعلن عن شفائها وإصابتها بالفيروس مرة أخرى.

وأثارت الفنانة فاطمة الكاشف قلق متابعيها منذ ساعات بمنشور عبر حسابها على "فيسبوك": حيث قالت: "يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟"، مؤكدة أنها أصيبت بفيروس كورونا مجددًا، وتدهورت حالتها الصحية.

 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a4e3aa4c59b721963790ac

أصوات الناس بعدسة المصورة اللبنانية زينب خليفة

46-5

نقل ابن الفنانة أحلام الى المستشفى لسبب غامض.. شاهد

8449460351621334480

ما هو مرض فرط الحركة الذي أصيب ابنة عمرو دياب

6346

الفنانة هنا الزاهد تثير الجدل بصورة من داخل كابينة طائرة.. شاهد

5777296-687331815

منّة عرفة تعلن خطوبتها بشكل مفاجئ!.. صور

479927Image1

حكم غيابي بسجن الفنان أحمد فلوكس!

أخبار متعلقة
i6MB3Z1U83jhuF6S23ZbAPYoM6iuXfrM4CRinZHZ

سمير غانم بحالة خطرة ويدخل في غيبوبة بعد إصابته بكورونا

2021_5_2_1_42_47_781

رسالة جديدة من دنيا بشأن حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية

110349Image1

الفنانة وفاء مكي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

16196501799527063

إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا

6654586-1384929255

دنيا وإيمي سمير غانم تُطلقان حملة للدعاء لوالديهما.. والنجوم يتفاعلون

333602_0

الفنانة هند عبد الحليم تعلن إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا