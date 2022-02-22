نقل الفنان سمير صبري الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

الوكيل الإخباري - سمير صبري النجم المصري القدير أثار قلق جمهوره على حالته، بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وسط تساؤلات عما تعرض له النجم الكبير.

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الناقد الفني طارق الشناوي كشف تفاصيل الساعات الأخيرة التي قضاها سمير صبري قبل نقله إلى المستشفى، وذلك من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه على فيسبوك، وأكد طارق أن سمير صبري كان بالأمس يقوم بمراجعة تفاصيل أحد برامجه على أحد محطات الإذاعة، لكنه تعرض لوعكة صحية وتم نقله للمستشفى.



وكتب طارق الشناوي: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة.. سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله.. اتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

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