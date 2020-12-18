نقل الفنان محمد منير للمستشفى بحالة خطرة

الوكيل الاخباري - وجه مصدر مقرب من الفنان المصري محمد منير رسالة للجمهور بشأن حالته الصحية، وذلك بعد انتشار أنباء حول تعرضه في الساعات القليلة الماضية لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

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نقل موقع "مصراوي"، عن مصدر مقرب من الفنان محمد منير، تأكيده أن "منير بالفعل يتواجد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة".



ووجه المصدر رسالة لجمهوره ومحبيه، قائلا: إن "منير سيخرج من المستشفى ويعود لبيته خلال أيام قليلة".

وأوضح أن "الفنان محمد منير يخضع لبعض التحاليل والفحوصات اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي".



وكانت وسائل إعلام، قد أفادت بأن الفنان محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح اليوم الجمعة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور.



وأوضحت أن "محمد منير قد نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة.



وأشارت إلى أنه يجري بعض الفحوصات الطبية لتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.



يذكر أن محمد منير كان قد أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".



سبوتنيك

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