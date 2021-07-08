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الخميس، 08-07-2021 09:57 م

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى بشكل عاجل

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الوكيل الاخباري - انتهى منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية، عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذى كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا، وقال هاني شاكر" أنا بخير والحمد لله وأعود لجمهوري قريبا".اضافة اعلان


وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمنى تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب.

 




 

 


 

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