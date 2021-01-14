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الخميس، 14-01-2021 10:30 ص

نقل الممثلة التركية الشهيرة بـ 'نور' إلى المستشفى بشكل طارئ بعد إصابتها بكورونا

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الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة Hurriyet التركية خبراً غير سار لمحبي النجمة التركية سونغول أودين الشهيرة بلقب (نور) ، واشارت في تقرير لها إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى إثر تدهور حالتها بعد إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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كذلك أشار عمر كاراهان مراسل صحيفة Sabah إلى أن الممثلة التزمت بقواعد الحجر المنزلي بعد أن تبين أن نتيجة فحصها إيجابية. وذكر أنه تم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بعد أن اشتدت الأعراض لديها.


وأضاف أنها بقيت تحت المراقبة التامة بعدما تفاقمت حالتها وأنها ستبقى على هذه الحالة لمدة لم يتم تحديدها. ويشار إلى أن الفنانة عرفت في العالم العربي من خلال أدائها شخصية نور في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه إلى جانب الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ الذي قام بدور مهند.

وقبل إصابتها بدأت تصوير فيلم عنوانه "أحبني كثيراً". وكان من المقرر أن يعرض عبر المنصات الإلكترونية، علماً أنه جمع فريق انتاج الفيلم التركي الشهير "معجزة زنزانة رقم 7" والمخرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتكين.

 

لها

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