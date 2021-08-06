نقل فنان مصري شهير للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.. صورة

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنان المصري صلاح عبدالله تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.



ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصدر، قوله إن "الفنان القدير صلاح عبدالله قام بتركيب دعامات في القلب في إحدى المستشفيات الخاصة".



وأشار إلى أن "الفنان صلاح عبدالله سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء المعالجين له".

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كما نقل الموقع عن ابنته دنيا، قولها إن "حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة".



وأوضحت دنيا صلاح عبدالله أن "الأطباء طمأنوها على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة".



وأكدت أن "الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني".





سبوتنيك

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