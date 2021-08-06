الجمعة 06-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة العمل تستقبل مراجعيها السبت

مجاهد: لا علاقة بين زخات الشهب وحرائق الغابات في تركيا

العثور على جثة ستيني متوفي دهساً في الكرك

تحرير 36 مخالفة بحق أفراد ومنشآت لمخالفة أوامر الدفاع

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

موديرنا تؤكد أن لقاحها فعال لـ 6 أشهر على الأقل

إجراءات أمنية مشددة في كشمير الهندية

طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

البحرين تضيف 3 دول إلى القائمة الحمراء

استقالة مدير الأخبار بالتلفزيون التونسي

الجمعة، 06-08-2021 01:38 م

نقل فنان مصري شهير للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.. صورة

5f58b56c03dd0


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنان المصري صلاح عبدالله تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

ونقل موقع "المصري اليوم" عن مصدر، قوله إن "الفنان القدير صلاح عبدالله قام بتركيب دعامات في القلب في إحدى المستشفيات الخاصة".

وأشار إلى أن "الفنان صلاح عبدالله سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء المعالجين له".

اضافة اعلان


كما نقل الموقع عن ابنته دنيا، قولها إن "حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة".


وأوضحت دنيا صلاح عبدالله أن "الأطباء طمأنوها على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة".


وأكدت أن "الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني".


 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images-2

الشرطة المصرية تلقي القبض على المطرب حسن شاكوش لهذا السبب!

138736Image1-1180x677_d

حقيقة زواج وائل كفوري في قبرص - صورة

main_image5e4b9bb9eee07

حسين المهدي بديل فهد البناي في مسرحية قحفية وغترة وعقال - صور

0

محمد حماقي يطرح 'زيها مين' أول أغاني ألبومه الجديد - فيديو

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يحصد نصف مليار مشاهدة بـ'البنط العريض'

BeFunky-collage-2021-07-13T100216.979

إلهام الفضالة تبارك لـ نيللي كريم على ارتباطها وتعلق على فارق العمر بينهما - صورة

أخبار متعلقة
620212515334174908219

وفاة فنان شهير إثر اصابته بفيروس كورونا.. صور

361

إصابة الفنان مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا

14538Image1-1180x677_d

وفاة نجل فنان عراقي شهير بظروف غامضة.. صورة

499201810160232383238

حفل غنائي ضخم للفنان هاني شاكر بعد أزمته الصحية

1343736156_DSC_9791

نجاة الفنان أمير يزبك من حادث سير على طريق عام عنايا - صورة

c968e1b73d3ca95206f9c25c3d8f564a

الموت يفجع الفنانة سلافة معمار