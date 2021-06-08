نقل مرام البلوشي إلى غرفة العناية المركزة - صورة

الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

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ونشرت هند البلوشي، شقيقة مرام، مقطع فيديو لها من داخل العناية المركزة تطالب الجمهور بالدعاء لها، دون أن تكشف تفاصيل مرضها أو ما حدث معها، وهو الأمر الذي أثار القلق لمعجبيها.



وعن تفاصيل ماحدث، كانت مرام تصور دورها في مسلسل "ملاك رحمة" وشعرت بالإرهاق وتم نقلها إلى المستشفى وخضعت لفحوصات عديدة، خاصة أنها سبق وتعرضت لأزمة قلبية وأجرت قسطرة، ويبدو أن الأزمة عادت لها من جديد.







وأوضحت هند البلوشي في تسجيل صوتي لبرنامج et بالعربي، إنهم ينتظرون نتيجة فحص كورونا، لأن الأطباء لا يستطيعون إجراء قسطرة إلا بعد التأكد، مشيرة إلى أنها لديها إلتهاب في الرئة ومشاكل صحية.



مرام البلوشي ممثلة ومغنية كويتية مواليد 2 فبراير 1979، بدأت مشوارها الفني مغنية من خلال ألبوم "ما أخونك" وطرحته عام 1997، وفي عام 2005 اتجهت للتمثيل ومن أعمالها "غريب الدار" و"ساق البامبو" و"دفعة القاهرة" و"بيت بيوت" كما شاركت مؤخرا في برنامج "إنت مين".

المصدر - نواعم