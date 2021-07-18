نقل ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة في غيبوبة تامة إثر خطأ طبي!

الوكيل الاخباري - تعرضت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية بشكل مفاجئ، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة جداً وأثناء إجراء العملية، حدث خطأ جراحي من أحد الأطباء بإحدى المستشفيات في مصر التي تقيم فيها حالياً، مما تسبب فى حدوث تلوث بكتيري، واستلزم وضعها فى غرفة العناية المركزة لعلاجها املا في تحسن حالتها الصحية فى الساعات القادمة.



ويتكتم زوجها أحمد العوضي وشقيقها وائل عبد العزيز، عن نوع العملية التي أجرتها ياسمين عبد العزيز، واكتفوا بالدعاء لها مع مشاركة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات مؤثرة وأنها في حالة خطيرة، الأمر الذي جعل الكثير من الجمهور ومحبيها يتوقعون إصابتها بكورونا ودخولها المستشفى، ولكن كل هذه تكهنات وتوقعات، وما زالت الحقيقة لا يريد أن يكشفها زوجها ويتكتم التفاصيل ويرفض الرد.

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